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22 января 2017
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В СБУ успокоили народных депутатов: "Хотели убить только одного" (видео)
На сегодняшний день опасности для жизни народных депутатов Украины и других общественных деятелей, кроме одного, на которого готовилось покушение, нет...
Убийство адвоката в Киеве: в сети сообщили фамилию погибшего
В ночь на 21 января, в Днепровском районе Киева был убит 46-летний адвокат Рыбальченко Валерий Александрович, сообщил на своей странице в Facebook адв...
В Италии автобус со школьниками попал в ДТП и загорелся, погибли 16 человек
16 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии. Все они - гражда...
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