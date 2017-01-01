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01 января 2017
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МИД проверяет, есть ли украинцы среди иностранцев, убитых в Стамбуле
Комментарии Украинская дипломатическая служба проверяет возможность того, что украинцы также были среди жертв и пострадавших в теракте в Стамбуле. О...
П.Порошенко: одна из главных задач - сближение Украины с ЕС и НАТО
КИЕВ. 1 января. УНН. Одной из главных задач Президента Украины Петра Порошенка является сближение с ЕС и НАТО. Об этом он заявил, поздравляя украинцев...
Разгромная речь сенатора США в зоне АТО заставила дрожать президента РФ
Сенатор Джон Маккейн особо подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки всегда были на стороне Украины, и в дальнейшем намерены лишь усиливать помощь укр...
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