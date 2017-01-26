В Днепре расстреляли машину охранной фирмы, погиб предпрениматель У погибшего злоумышленники забрали сумку с крупной суммой денег Пресс-служба Национальной полиции Украины Киев, 26 января - АиФ-Украина. В Днепре п...

Из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов В Черкасской области произошел сход товарных вагонов, заблокировано движение десяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци...