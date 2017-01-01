МИД проверяет, есть ли украинцы среди иностранцев, убитых в Стамбуле Комментарии Украинская дипломатическая служба проверяет возможность того, что украинцы также были среди жертв и пострадавших в теракте в Стамбуле. О...

П.Порошенко: одна из главных задач - сближение Украины с ЕС и НАТО КИЕВ. 1 января. УНН. Одной из главных задач Президента Украины Петра Порошенка является сближение с ЕС и НАТО. Об этом он заявил, поздравляя украинцев...