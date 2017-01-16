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Понедельник,
16 января 2017
Топ-новости
Грузовой самолет рухнул на поселок в Киргизии. Погибли более 30 человек. ВИДЕО
В Киргизии при заходе на посадку в аэропорту Манас потерпел крушение грузовой самолет турецкой авиакомпании. Он выполнял рейс из Гонконга. Об этом со...
Порошенко поручил МИД передать иск против РФ в суд ООН в Гааге
Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по против...
Повышение пенсионного возраста и сокращение бюджетников. МВФ выдвинул Украине новые условия - СМИ
Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые. МВФ выдвинул Украине новые условия blog.liga.net Украина для продолжен...
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