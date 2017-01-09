Беларусь вводит безвизовый режим со странами Евросоюза и США Зеркало недели. Украина Решение вступит в силу через месяц после официального опубликования. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в ...

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник Он решил пешком добраться к своим родственникам Председатель Килийского райсовета Павел Бойченко сообщил на своей странице в Facebook, что погибший 1...