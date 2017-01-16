Грузовой самолет рухнул на поселок в Киргизии. Погибли более 30 человек. ВИДЕО В Киргизии при заходе на посадку в аэропорту Манас потерпел крушение грузовой самолет турецкой авиакомпании. Он выполнял рейс из Гонконга. Об этом со...

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