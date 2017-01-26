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Четверг,
26 января 2017
Топ-новости
В Днепре расстреляли машину охранной фирмы, погиб предпрениматель
У погибшего злоумышленники забрали сумку с крупной суммой денег Пресс-служба Национальной полиции Украины Киев, 26 января - АиФ-Украина. В Днепре п...
Из-за схода вагонов задерживаются 10 пассажирских поездов
В Черкасской области произошел сход товарных вагонов, заблокировано движение десяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци...
Польский МИД устроил истерику из-за санкций в отношении антиукраинского мера Перемышля
Вице-министр по зарубежным делам Польши Ян Дзедзичак заявил, что если Украина не отменит запрет на въезд мэру Перемышля, представители МИД Польши не б...
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