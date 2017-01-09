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09 января 2017
Топ-новости
Беларусь вводит безвизовый режим со странами Евросоюза и США
Зеркало недели. Украина Решение вступит в силу через месяц после официального опубликования. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в ...
В Одесской области от переохлаждения умер пограничник
Он решил пешком добраться к своим родственникам Председатель Килийского райсовета Павел Бойченко сообщил на своей странице в Facebook, что погибший 1...
На конкурс на должность главы Нацполиции подали заявления 64 человека, - Аваков
Арсен Аваков указал в условиях конкурса, что новый глава Нацполиции должен иметь стаж работы в отрасли права не менее семи лет и опыт работы на руково...
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