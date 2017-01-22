В СБУ успокоили народных депутатов: "Хотели убить только одного" (видео) На сегодняшний день опасности для жизни народных депутатов Украины и других общественных деятелей, кроме одного, на которого готовилось покушение, нет...

Убийство адвоката в Киеве: в сети сообщили фамилию погибшего В ночь на 21 января, в Днепровском районе Киева был убит 46-летний адвокат Рыбальченко Валерий Александрович, сообщил на своей странице в Facebook адв...