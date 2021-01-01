DELIS, компания

Язык: Русский

Регион: Харьков

Мы — команда молодых профессионалов в области товаров для праздника и нас объединяют оптимизм, и желание изменить мир к лучшему. Мы верим в любовь, ценим искренность и стараемся получать радость от каждого дня. Мы ответственны, упорны, нацелены на результат. Мы любим свое дело и стараемся быть лучшими в нём.

По нашим корпоративным принципам мы также выстраиваем и работу с нашими клиентами-партнерами. С каждым партнером мы стремимся установить теплые и открытые отношения и мы ценим эти отношения, оберегаем их и храним.

Очень важным для нас является четкий и слаженный рабочий процесс. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса нашей компании, но, как известно, ошибки не совершает только тот, кто ничего не делает.

Воздушные шары, цветы, праздник — это всегда особая атмосфера и настроение! Здесь не может быть негативных эмоций.

У вас впереди день рождения, свадьба, выпускной у ваших деток или вы просто хотите сделать подарок своему любимому человеку? Вы попали к тому адресату. Большой опыт по оформлению различных торжественных мероприятий позволяет нам превратить ваше событие в настоящий незабываемый праздник. Мы используем только воздушные шары высокого качества, самых лучших мировых производителей. Наши воздушные шарики не имеют запаха, не пачкают руки и абсолютно безопасны.

Мы доставим вам фольгированные гелиевые шары, шикарные букеты из воздушных надувных шариков, различные фигуры и арки из шаров в любое место и в любое время. Мы украсим помещение на выпускных в школах и в детских садах, придадим и так незабываемому событию особое торжество. В нашем каталоге представлено более 500 композиций и фигур из воздушных шаров на любой вкус.