Empire English School, курсы английского языка

Язык: Русский

Регион: Украина

Empire English School - уникальные курсы английского языка, на которых Вы быстрее всего начнете говорить! Почему?

Потому что мы учим американскому английскому, слэнгу, грамматике

В своих занятиях мы используем методику Edutainment (англ. edutainment - образовательное развлечение или образование посредством развлечения).

Все наши преподаватели опытные, амбициозные личности, заинтересованные в том, что бы научить Вас или Ваших детей говорить и думать на английском языке.

Формы обучения:

-групповые занятия (2 занятия в неделю с преподавателем по 1 час 20 минут);

-индивидуальные занятия (по вашему собственному графику);

-speaking club с носителем языка

Количество студентов в группе:

Группы от 4 до 8 человек

Длительность обучения:

6 уровней каждый по три месяца

Документ об окончании курсов: сертификат

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