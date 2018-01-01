Empire English School, курсы английского языка

Empire English School - уникальные курсы английского языка, на которых Вы быстрее всего начнете говорить! Почему?
Потому что мы учим американскому английскому, слэнгу, грамматике
В своих занятиях мы используем методику Edutainment (англ. edutainment - образовательное развлечение или образование посредством развлечения).
Все наши преподаватели опытные, амбициозные личности, заинтересованные в том, что бы научить Вас или Ваших детей говорить и думать на английском языке.
Формы обучения:
-групповые занятия (2 занятия в неделю с преподавателем по 1 час 20 минут);
-индивидуальные занятия (по вашему собственному графику);
-speaking club с носителем языка
Количество студентов в группе:
Группы от 4 до 8 человек
Длительность обучения:
6 уровней каждый по три месяца
Документ об окончании курсов: сертификат