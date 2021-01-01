Fitteks, интернет-магазин диетических добавок

Язык: Украинский, Русский

Регион: Харьков

ООО «Фиттэкс» - украинский производитель диетических добавок (БАД) премиум класса в Харькове. Добавки «Фиттэкс» производятся по эксклюзивной рецептуре с использованием новейших технологий, что позволяет добиться максимальной биодоступности биологически активных веществ. Наша продукция уже более 20 лет продается на рынке Украины. Наша репутация безупречна, а качество - бесспорно. Эффективность подтверждённая временем. Более детально о добавках «Фиттэкс» и их производстве можно ознакомиться на нашем официальном сайте.

Мы растем и развиваемся, поэтому в ближайшее время планируется выпуск линейки лекарственной косметики, кремов, гигиенического мыла и гигиено-профилактических средств.

Наша миссия - помочь людям убрать причину возникновения заболевания

и восстановить функции организма к нормальному физиологическому уровню.

«Фиттэкс™» - это премиальное качество по доступной цене. Позвольте себе быть здоровыми!

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