Сеть аптек «ОЛФА» предоставляет:
- профессиональную консультацию от квалифицированного персонала
- только сертифицированные лекарственные препараты
- соблюдение условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов
- контроль сроков годности препаратов и товаров медицинского назначения
- широкий ассортимент препаратов, БАДов, товаров медицинского назначения и лечебной косметики.
Наши аптеки работают с такими социальными программами:
- Оранж Кард,
- Терапия плюс,
- Абботт Кард,
- Медикард,
- «Женское здоровье от Байер»,
- «Ради жизни».