Аптека OLFA

https://olfarm.com.ua
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Киев

Сеть аптек «ОЛФА» предоставляет:

- профессиональную консультацию от квалифицированного персонала
- только сертифицированные лекарственные препараты
- соблюдение условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов
- контроль сроков годности препаратов и товаров медицинского назначения
- широкий ассортимент препаратов, БАДов, товаров медицинского назначения и лечебной косметики.

Наши аптеки работают с такими социальными программами:

- Оранж Кард,
- Терапия плюс,
- Абботт Кард,
- Медикард,
- «Женское здоровье от Байер»,
- «Ради жизни».

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