Язык: Украинский, Русский

Регион: Киев

Сеть аптек «ОЛФА» предоставляет:

- профессиональную консультацию от квалифицированного персонала

- только сертифицированные лекарственные препараты

- соблюдение условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов

- контроль сроков годности препаратов и товаров медицинского назначения

- широкий ассортимент препаратов, БАДов, товаров медицинского назначения и лечебной косметики.

Наши аптеки работают с такими социальными программами:

- Оранж Кард,

- Терапия плюс,

- Абботт Кард,

- Медикард,

- «Женское здоровье от Байер»,

- «Ради жизни».

Здоровье и медицина Рубрики каталога: