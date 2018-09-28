SEKATOR, интернет-магазин

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Регион: Украина

Полный спектр товаров для качественного садоводства. Поможем с выбором профессионалам и любителям.

- Профессиональный садовый инструмент от лучших мировых производителей: секаторы, садовые ножи, кусторезы, садовые пилы, сучкорезы (двуручные секаторы), секаторы и станки для прививки росли;

- Товары для прививки растений: пленки и ленты для окулировки, воск и пасты для прививки;

- Товары для подвязки растений: кембрики (агротрубка), обойный проволока, утяжелитель Gripple, степлеры для подвязки растений, специальные резинки и дротики;

- Этикетки и таблички для маркировки растений: этикетки петля, этикетки на проводе, этикетки-колышки, таблички разных размеров и перманентные маркеры;

- Агротекстиль и сетка: агроволокно, агроткань, мульчирующая пленка, затеняющая сетка, защитные сетки от кротов, зайцев и птиц

- Профессиональная садовая литература и каталоги.

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