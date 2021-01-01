Варта, клиника

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Регион: Киев

Клиника Варта - это экспертная медицинское учреждение, в которой реализуются полный цикл диагностики, междисциплинарный онкологический консилиум, эффективные программы лечения (в частности химиотерапии), разработка индивидуальной тактики лечения, консьерж-сервис при прохождении химиотерапии (сопровождение больных нашим специалистом из дома в клинику на лечения, прохождения медицинских процедур и трансфер обратно, сопровождение больного во время пребывания в нашей клинике), психологическая поддержка для больных и их близких, ежегодный мониторинг состояния здоровья пациентов, выздоровели.

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