Варта, клиника

https://vartaclinic.com.ua/
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Киев

Клиника Варта - это экспертная медицинское учреждение, в которой реализуются полный цикл диагностики, междисциплинарный онкологический консилиум, эффективные программы лечения (в частности химиотерапии), разработка индивидуальной тактики лечения, консьерж-сервис при прохождении химиотерапии (сопровождение больных нашим специалистом из дома в клинику на лечения, прохождения медицинских процедур и трансфер обратно, сопровождение больного во время пребывания в нашей клинике), психологическая поддержка для больных и их близких, ежегодный мониторинг состояния здоровья пациентов, выздоровели.

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