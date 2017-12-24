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Саакашвили знатно потролил обиженных порохоботов

Саакашвили знатно потролил обиженных порохоботов (101)

Elise Journal 2017.12.24 15:32
12 минут назад Все за сегодня Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили прокомментировал акцию "Кофе на Крещатике", которую сторонники Петра Порошенко сегодня организовали в противовес МихоМайдану. "В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе. Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади
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2017.12.24 (101)

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