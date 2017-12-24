Саакашвили знатно потролил обиженных порохоботов (101)

2017.12.24 (101)2017.12.23 (1) →
- Саакашвили поднял на смех акцию "Кофе на Крещатике" : Местные вести 22:14
- Саакашвили о "Кофе на Крещатике": В любом селе Грузии я собирал больше людей : InfoResist.org 20:01
- У Дюка прошла акция в поддержку Порошенко : СЛОВО Одесса 19:55
- Саакашвили посоветовал Порошенко "серьезно задуматься о ближайших перспективах" : Vector News 19:17
- В любом селе Грузии я собирал больше людей. Саакашвили раскритиковал "Кофе на Крещатике" : АСН.in.ua 19:13
- Саакашвили поднял на смех акцию "Кофе на Крещатике" : LB.ua 18:37
- "Собирающий аншлаги" Саакашвили раскритиковал "Кофе на Крещатике" : DsNews 18:33
- Саакашвили посоветовал Порошенко "серьезно задуматься о ближайших перспективах" : Українська правда 18:11
- "Петтинг" по-одесски: два десятка сторонников Порошенко у памятника Дюку пили кофе и угощались конфетами "Рошен" : Таймер Одесса 17:14
- На Майдане "пьют" кофе около 500 человек : АСН.in.ua 17:12
- В КГГА предупредили киевлян об опасности на улицах города : Сегодня.ua 17:12
- "Петтинг" по-одесски: два десятка сторонников Порошенко у памятника Дюку пили кофе и угощались конфетами "Рошен" : NewsMir.info 17:12
- "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию" : Times.com.ua 16:53
- Саакашвили прокомментировал кофепитие приверженцев Порошенко на Майдане : ТелеБудка 16:52
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Суми 16:49
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Суми 16:49
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : Голос Правди 16:41
- На Майдане протестуют против маршей Саакашвили : P-kontrol.in.ua 16:29
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : Олигарх Медиа 16:21
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Одесса 16:19
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Житомир 16:16
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Чернігів 16:16
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Івано-Франківськ 16:16
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Вінниця 16:16
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Вінниця 16:16
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Вінниця 16:16
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Чернігів 16:16
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Житомир 16:16
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Івано-Франківськ 16:16
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Івано-Франківськ 16:16
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Житомир 16:16
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Чернігів 16:16
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Запоріжжя 16:14
- На Майдане протестуют против маршей Саакашвили : Местные вести 16:14
- "В любом селе Грузии я собирал больше". Михо отреагировал на митинг "порохоботов" : УСБН Запоріжжя 16:14
- Саакашвили "потроллил" митинг сторонников Порошенко : УСБН Запоріжжя 16:14
- Саакашвили призвал своих сторонников не реагировать на порошенковское кофе : Newzz.in.ua 16:13
- На Майдане протестуют против маршей Саакашвили : Mk.Mk.Ua 16:10
- Саакашвили прокомментировал митинг "порохоботов" : Коментарі:Київ 16:07
- На Майдане протестуют против маршей Саакашвили : Kherson.life 15:54
- Над Антимайданом вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю в Гагаузию" : Kherson.life 15:54
- Кофе на Крещатике: В Киеве проходит акция против Саакашвили (фото, видео) : КиевВласть.com.ua 15:52
- "Я собирал больше людей...": Саакашвили дал первый неожиданный комментарий : УСБН Суми 15:50
- Волонтер-дальнобойщик подарил дому престарелых лотерейные билеты с выигрышем более EUR10 млн : Journalist.today 15:50
- Саакашвили прокомментировал "Антимайдан" от Порошенко : УСБН Суми 15:49
- В Киеве проходит акция "Кофе на Крещатике" (ФОТОРЕПОРТАЖ) : МИР 15:45
- Саакашвили прокомментировал акцию сторонников Порошенко : Sharij.net 15:43
- На Майдане стартовала многочисленная акция протеста против "Михомаршей" : РИА Мелитополь 15:37
- Саакашвили: "Порошенко пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах" : Elise Journal 15:32
- Саакашвили знатно потролил обиженных порохоботов : Elise Journal 15:32
- В центре Киева проходит акция противников еженедельных протестов Саакашвили : Газета День 15:27
- В Михайловском назвали победителей конкурса "...От вас беру воспоминанье" : Псковская Лента Новостей 15:26
- Над Антимайданом вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю в Гагаузию" : Kyiv.osp-ua.info 15:23