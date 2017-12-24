В аэропорту Москвы стюардесса поскользнулась и выпала из самолета на перрон (72)

Iнше ТВ 2017.12.24 12:47

В московском аэропорту Внуково стюардесса компании Utair выпала из самолета на перрон аэропорта. В авиакомпании заявили, что после падения стюардесса была госпитализирована, сообщает ТАСС. Инцидент произошел во время закрытия задней двери самолета: бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку. Читайте также: В Китае стюардесса выпала из самолета на взлете