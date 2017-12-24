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В Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие (105)

Arena.press 2017.12.24 15:12
Сегодня, 14:04 Фото Previous Next Novy Cas Крупное ДТП произошло неподалеку словацкого города Кошице. Об этом сообщает словацкое издание TASR , ссылаясь на информацию от городской полиции. По словам правоохранителей, микроавтобус Renault Master, который вел украинец и в котором находились еще семь пассажиров, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Suzuki Ignis. Фото из открытых источников
МИКРОАВТОБУС, СЛОВАКИЯ, КОШИЦЕ, УКРАИНЕЦ, АВТОБУС, ПРИГОРОД, Украина, SK, Львов
2017.12.24 (105)

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