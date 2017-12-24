В Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие (105)

Arena.press 2017.12.24 15:12

Сегодня, 14:04 Фото Previous Next Novy Cas Крупное ДТП произошло неподалеку словацкого города Кошице. Об этом сообщает словацкое издание TASR , ссылаясь на информацию от городской полиции. По словам правоохранителей, микроавтобус Renault Master, который вел украинец и в котором находились еще семь пассажиров, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Suzuki Ignis. Фото из открытых источников