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Китай продемонстрировал крупнейшей самолет-амфибию

Китай продемонстрировал крупнейшей самолет-амфибию (60)

BBC Українська служба 2017.12.24 17:01
Копірайт зображення EPA Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый полет. Построенный в Китае гидросамолет AG600 под кодовым названием "Куньлун" провел в воздухе около часа. Самолет размером примерно с "Боинг-747" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки. AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны. Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов.
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