Китай продемонстрировал крупнейшей самолет-амфибию (60)

BBC Українська служба 2017.12.24 17:01

Копірайт зображення EPA Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый полет. Построенный в Китае гидросамолет AG600 под кодовым названием "Куньлун" провел в воздухе около часа. Самолет размером примерно с "Боинг-747" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки. AG600 взлетел из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге страны. Самолет может перевозить до 50 человек и находиться в воздухе до 12 часов.