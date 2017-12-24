В Лос-Анджелесе неизвестный с мачете ранил прохожих (54)

IPress.ua 2017.12.24 13:06

По меньшей мере девять человек госпитализированы В американском Лос-Анджелесе человек в противогазе и с мачете в руках напал на прохожих в районе Канога Парк. Как сообщает Daily Star, в результате нападения по меньшей мере девять человек были доставлены в больницу с различными ранениями. По данным правоохранителей, нападение, вероятнее всего, связан с семейной ссорой. Прибыв на место инцидента, полицейские открыли огонь по нападавшему.