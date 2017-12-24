Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих (56)

Kordon.com.ua 2017.12.24 21:54
Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены еще 2756 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедник Фетхуллаха Гюлена. Согласно постановлению, опубликованному в воскресенье в официальном издании Resmi Gazete, из ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 -из
ТУРЦИЯ, ЖАНДАРМЕРИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ТЫСЯЧА, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, МЯТЕЖ, Турция, Анкара, США

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017