В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих (56)

- Турция в следующем году собирается нанять 110 тыс. госслужащих : Passage.com.ua 22:29
- Турция в следующем году собирается нанять 110 тыс. госслужащих : Noocrat 22:21
- В Турции уволили 2,7 тысяч причастных к попытке переворота госслужащих : Kordon.com.ua 21:54
- Турция в следующем году собирается нанять 110 тыс. госслужащих : Arena.press 20:12
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- Турция в следующем году собирается нанять 110 тыс. госслужащих : РБК-Україна 19:41
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- В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих : ГолосUA 19:05
- В Турции после попытки переворота уволили еще более 2,5 тысяч госслужащих : УкропNews.com 18:17
- В Турции после попытки переворота уволили еще более 2,5 тысяч госслужащих : Зеркало недели. Украина 18:17
- В Турции уволили еще около 3 тысяч служащих из-за попытки путча : Vector News 18:17
- Турецкая охота на ведьм: уволена очередная "партия" госслужащих - почти 3 тысячи человек : Iнше ТВ 17:47
- В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти три тысячи человек : DsNews 17:33
- Последствия переворота: в Турции продолжают увольнять путчистов : QHA Крымские Новости 17:33
- В Турции уволили 2,7 тыс. человек в связи с попыткой переворота : Vector News 17:17
- В Турции уволили еще более 2700 госслужащих из-за подозрения в связях с Гюленом : NewsMir.info 17:12
- В Турции уволили 2746 госслужащих : Украина по-арабски 17:11
- В Турции уволили еще более 2700 госслужащих из-за подозрения в связях с Гюленом : Страна.ua 17:02
- По Турции прокатилась очередная волна репрессий : УРА-Информ 17:00
- В связи с попыткой госпереворота в Турции уволены более 2,7 тыс. госслужащих : Новости мира 16:22
- В Турции уволены еще свыше 2,7 тысячи госслужащих : Новости Ю 16:20
- В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих : УкропNews.com 16:16
- В Турции уволили около 3 тыс служащих за попытку госпереворота : Новости N 16:15
- В Турции уволили еще почти три тысячи служащих по делу неудавшегося переворота : LB.ua 16:07
- В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих : УНИАН 16:02
- В Турции уволили около 3 тыс. служащих за попытку госпереворота : Инфолайн 15:45
- В Турции уволили почти 3 тысячи госслужащих по делу о мятеже : Газета День 15:27
- В Турции прошла новая волна массовых увольнений : Петр и Мазепа 15:25
- В Турции уволили около 3 тыс. служащих за попытку госпереворота : Українські національні новини 15:17
- В Турции уволили около 3 тыс. служащих за попытку госпереворота : ПрессОрг24 15:16
- Люстрация по турецки: 2,7 тыс. чиновников за мятеж : NewsMir.info 15:13
- В Турции уволили еще свыше 2700 госслужащих, подозреваемых в связях с Гюленом : 112.ua 15:02
- Попытка переворота в Турции: уволены почти 3 тысячи военных и чиновников : UA.news 14:44
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- В Турции уволили около трех тысяч госслужащих в деле неудавшегося госпереворота : ТСН.ua 14:14
- В Турции уволили почти 3 тысячи госслужащих : Слово і Діло 13:45
- В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже : Passage.com.ua 13:29
- В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже : Novosti.UA 13:21
- В Турции уволили 2,7 тыс. человек в связи с попыткой переворота : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже : Media House 13:07
- В Турции уволены еще свыше 2,7 тысячи госслужащих : Укринформ 13:02
- В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих : УСБН Суми 12:50
- Турецкие власти уволили около 3 тысяч чиновников в связи с делом о мятеже : Hyser 12:44
- В Турции уволили 2,7 тыс. человек в связи с попыткой переворота : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- В Турции уволили еще около тысяч служащих за попытку путча : Інфомаційна агенція "Страйк" 12:36
- В Москве инициативная группа выдвинула Навального в президенты : DsNews 12:33
- В Турции уволили еще около 3 тысяч служащих из-за попытки путча : УП Європейська правда 12:33
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- В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих : NewsMir.info 12:13
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- В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих : Europe.newsru.ua 12:13
- В Турции уволили еще около 3 тысяч служащих из-за попытки путча : NewsMir.info 12:12
- В Турции уволены более 2,7 тыс. чиновников и военных по делу о мятеже : Arena.press 12:12