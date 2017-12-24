Днепр содрогнулся от взрыва: в 9-этажке подорвали сотрудницу полиции (134)

ReplyUA.net 2017.12.24 17:36

Стало известно, что утром 24 декабря в городе Днепре прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Как пишет replyua.net со ссылкой на "Информатор", в результате взрыва пострадала сотрудница Национальной полиции Украины. Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Сообщается, что взрыв произошел в момент, когда утром женщина заходила в свою квартиру, под дверью которой было заложено взрывное устройство.