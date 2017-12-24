Чиновницу Одесского горсовета остановили пьяной за рулем: женщина угрожала полицейским (55)

IPress.ua 2017.12.24 22:06

В машине с ним находился ребенок Патрульная полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения. Скриншот При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, который снимал происходящее на камеру, пишет Думская.net. "Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине,