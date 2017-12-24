Лоукост перенес открытие рейсов из Киева (51)

Gazeta.ua 2017.12.24 14:05

Wizz Air откроет новые рейсы в июне. Фото: finchannel.com Лоукост Wizz Air на два месяца перенес открытие рейсов из Киева в Таллинн и Лиссабон. Они откроются 21 июня 2018, сообщает "Капитал". Ранее сообщалось, что рейсы откроют 19 апреля. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Wizz Air будет летать в Арктику Wizz Air отложил увеличение частоты рейсов из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.