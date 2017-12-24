Волкер: санкции против России необходимо сохранять (82)

УНИАН 2017.12.24 16:47

Политика По его словам, ошибочно считать, что конфликт на востоке Украины ослаб. Курт Волкер / фото Reuters 2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa, передает Европейская правда. "Очень важно, чтобы они (санкции) оставались в силе пока существуют