Увидим в рядах "бойцов ОРДЛО": украинский военный сбежал к россиянам (62)

- В РФ заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Noocrat 22:21
- Генштаб опроверг фейк РФ о "служащем ВСУ, попросившем убежище" : Noocrat 22:21
- В РФ заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Noocrat 22:21
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Одесса 22:19
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Чернігів 22:16
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Вінниця 22:16
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Житомир 22:16
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Івано-Франківськ 22:16
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : УСБН Запоріжжя 22:14
- В Генштабе ответили на заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : Антикор.com.ua 22:11
- Генштаб опроверг фейк РФ о "служащем ВСУ, попросившем убежище" : "Наша газета" (Луганск) 22:09
- Российские СМИ заявили об украинском военном, попросившем статус беженца : ГолосUA 22:05
- Генштаб опроверг фейк РФ о "служащем ВСУ, попросившем убежище" : Четверта Влада 22:05
- В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Kherson.life 21:54
- Военнослужащий ВСУ не просил убежища в России - Генштаб : RUpor.info 21:42
- В Генштабе опровергли заявления РФ о сбежавшем военном : Bigmir)net Новости 21:39
- Генштаб опроверг фейк РФ о "служащем ВСУ, попросившем убежище" : ЛІГАБізнесІнформ 21:37
- ФСБ РФ распространила фейк о предоставлении украинскому контрактнику статуса беженца, - Генштаб : ReplyUA.net 21:36
- Как нарисовать новогоднюю ёлочку в MIDI : Хабрахабр 21:35
- В Генштабе пролили свет на историю с бежавшим в Россию военным : Винница Реал 21:35
- В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию : Главред 21:35
- Ліонель Мессі побив "вічний" бомбардирський рекорд : Експрес online 21:34
- РосСМИ пишут об украинском военном, который попросил статус беженца : DsNews 21:33
- В Генштабе ВСУ опровергли информацию росСМИ об "украинском дезертире" : #Буквы 21:19
- Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ : УкропNews.com 21:16
- В Генштабе опровергают заявления РФ о военном, попросившем убежища в России : Arena.press 21:12
- Боец-беглец из Украины оказался новой выдумкой путинских силовиков : Politeka 21:10
- ВСУ опровергла российский фейк об украинском дизертиром : Gazeta.ua 21:05
- Украинский военный попросил статус беженца в России : Вести-UA 21:04
- Генштаб опровергает сообщения российских СМИ об "украинском дезертире" : Укринформ 21:01
- В Генштабе опровергли заявления РФ о сбежавшем военном : Корреспондент.net 21:01
- Россия заявила, что украинский военный попросил убежища. Генштаб Украины все отрицает : Комсомольская Правда в Украине 20:46
- В Генштабе опровергают заявления РФ о военном, попросившем убежища в России : Фокус 20:34
- В Генштабе опровергли заявление ФСБ РФ о военном ВСУ, просившем статус беженца : ДонПресс 20:28
- В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Вибори в Україні та світі 20:17
- Военнослужащий ВСУ попросил в РФ статус беженца : Ведомости-Украина 20:16
- Генштаб опроверг информацию о военном, бежавшем в РФ : Ведомости-Украина 20:16
- Генштаб опроверг заявление РФ о "просившем статуса беженца военном ВСУ" : Страна.ua 20:16
- В Генштабе опровергли заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца" : Українська правда 20:11
- В Россию попросился дезертир из ВСУ: появился жесткий ответ Украины : Обозреватель 20:10
- В России заявили о задержании украинского военного, попросившего статус беженца в РФ : Главред 20:05
- Российские СМИ рассказали об украинском военном, попросившем убежища в РФ, в Генштабе ВСУ информацию опровергли : Гордон 20:05
- В РФ говорят, что украинский военный попросил статус беженца, Генштаб отрицает : InfoResist.org 20:01
- В РФ заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Экономические известия 19:33
- Фурор Кременчуцької ялинки, пограбування року та страшні знахідки на березі : Полтава-Инфо 19:30
- Украинский контрактник попросил в России убежище : 2000.ua 19:30
- РосСМИ заявили об украинском военном, попросившем статус беженца : Vector News 19:16
- Генштаб опроверг информацию ФСБ о просьбе украинского военного получить статус беженца в РФ : Українські Новини 19:15
- В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Bigmir)net Новости 19:09
- Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике ночью и днем 25 декабря - ЦГМ : "Наша газета" (Луганск) 19:09
- В России заявили о военнослужащем-дезертире ВСУ, который попросил статус беженца : Апостроф 19:00
- В России заявляют о попросившем статус беженца украинском военном : Корреспондент.net 18:46
- РосСМИ заявили об украинском военном, попросившем статус беженца : Українська правда 18:41
- Увидим в рядах "бойцов ОРДЛО": украинский военный сбежал к россиянам : Politeka 18:40