Увидим в рядах "бойцов ОРДЛО": украинский военный сбежал к россиянам (62)

Politeka 2017.12.24 18:40

18:14 24 Декабря 2017 Украинский военный, который проходил службу по контракту, обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца Об инциденте сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. По информации россиян, военный самовольно покинул воинскую часть и в одном из пунктов пропуска в Брянской области молил о статусе беженца, якобы в украинской армии "неуставные взаимоотношения".