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Фокус: Украина

Появилось видео стычки участников "Азова" с Бирюковым на Майдане (64)

Українські реалії 2017.12.24 20:00
Сегодня на Майдане Независимости в Киеве после акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка между участниками "Азов" и советником президента Юрием Бирюковым. Видео ссоры опубликовал телеканал Громадське, - передают "Украинские реалии" со ссылкой на strana.ua От Бирюкова требовали опровержения информации о том, что Мариуполь освобождали бойцы семьдесят второй бригады, а не "Азова". На видео видно, как Бирюкова обвинили во лжи и предательстве.
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