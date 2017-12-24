В центре Киева во дворе между домами обвалилась стена (109)

В Час Пик 2017.12.24 19:16

Pin It В столице на улице Антоновича, во дворе между домами обвалилась стена, повредив два автомобиля, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. "Стена, которая стояла во дворе между домами по предотвращению оползня, при падении повредила газовые трубы и силовые кабели, к тому же упала прямо на две машины:" лексус "и" БМВ ", - говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал.