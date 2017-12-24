Порошенко желает украинцам счастливой и долгой жизни по случаю католического Рождества (37)

Українські Новини 2017.12.24 20:45

Президент Петр Порошенко желает украинцам счастливой и долгой жизни по случаю католического Рождества Об этом говорится в обращении Президента по случаю праздника, передают Українські Новини. "Пускай наш духовный труд и искренние молитвы и в дальнейшем утверждают нетленные христианские истины...Теплого Рождества, веселых праздников, жизни - счастливой и долгой!", - сказал Порошенко. Он отметил, что сам лично решил праздновать 2 Рождества - католическое 25