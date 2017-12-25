Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты (90)

2017.12.25 (90)2017.12.24 (13) →
- Собчак предложила Навальному присоединиться к ее предвыборному штабу : УкропNews.com 23:45
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты : Гордон 23:35
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах : #Буквы 23:19
- Собчак предложила Навальному присоединиться к ее предвыборному штабу : Зеркало недели. Украина 23:17
- "Общее дело важнее", - Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах : УкропNews.com 23:15
- Навальный получил от Собчак предложение стать доверенным лицом на выборах-2018 : Антикор.com.ua 23:10
- Назарбаев подписал новый Налоговый кодекс : Вечерний Бишкек 23:02
- "Общее дело важнее", - Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах : Dialog.ua 23:02
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом : Sharij.net 22:43
- ЦИК РФ не разрешил Навальному участвовать в выборах президента : FinBalance.com.ua 22:36
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на президентских выборах : Вести.ua 22:16
- Собчак предложила Навальному работать в ее штабе : NewsMir.info 22:13
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента РФ : Arena.press 22:12
- Навальный призвал бойкотировать выборы и не признавать их результаты : ДнепрCity.net 22:11
- Навальный призвал бойкотировать выборы и не признавать их результаты : Антикор.com.ua 22:10
- Навальный призвал бойкотировать выборы и не признавать их результаты : Хвиля 22:06
- Навальный получил от Собчак предложение стать доверенным лицом на выборах-2018 : Главред 22:05
- Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах президента РФ : 112.ua 22:02
- ЦИК отказалась регистрировать Навального на президентские выборы в РФ : ICTV Факти 21:36
- ЦИК РФ отказал Навальному в регистрации : Експерт-центр 21:33
- Собчак: "Предлагаю Навальному стать моим доверенным лицом" : Комсомольская Правда в Украине 21:31
- Навального не допустили к выборам президента РФ : 2000.ua 21:30
- Всю Россию охватит протест: Навальный готовит масштабный бунт : Donbass.UA 21:28
- Казахстанський "Тобол" продовжив контракт з українцем : Depo 21:28
- Навального не допустили на выборы в России, он объявил "забастовку избирателей" : Антикор.com.ua 21:10
- Навальный выбыл из президентской гонки в РФ? : The Kiev Times 20:53
- Навальный призвал российских избирателей бойкотировать выборы президента в 2018 году : Зеркало недели. Украина 20:17
- Навальный призвал российских избирателей бойкотировать выборы президента в 2018 году : УкропNews.com 20:16
- У Навального не приняли документы для участия в выборах на пост кандидата в президенты России : НикВести 20:14
- Порошенко привітав вірян з Різдвом та назвав Україну унікальною у повазі до релігійних почуттів : ТСН.ua 20:14
- У Навального не приняли документы для участия в выборах на пост кандидата в президенты России : NewsMir.info 20:12
- Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты : IPress.ua 20:06
- Адвокаты прокомментировали решение ЦИК РФ по Навальному : Монависта 20:05
- Навальный готовит общероссийскую акцию протеста после своего недопуска на выборы : Гордон 20:05
- видео ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту : Известия в Украине 19:49
- Соперника Путина не пустили на президентские выборы в России : Гуру.ua 19:42
- Благотворительный марафон "7 километра" : Медиагруппа ГЛАС 19:39
- Навальный заявил о намерении оспорить решение ЦИК и объяснил почему : NewsOne 19:39
- В связи с недопуском на выборы Навальный записал видеообращение и призвал к забастовке : ReplyUA.net 19:36
- В России ЦИК отказалась допустить Навального на президентские выборы : Passage.com.ua 19:29
- ЦИК не допустил Навального к выборам из-за судимости : Passage.com.ua 19:29
- "Объявляем забастовку избирателей". Навальный опубликовал обращение в связи с недопуском на выборы (ВИДЕО) : DailyUA 19:24
- В России ЦИК отказалась допустить Навального на президентские выборы : Novosti.UA 19:23
- Российский журналист подал документы для выдвижения в президенты РФ : Novosti.UA 19:22
- ЦИК отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ : Новости мира 19:22
- ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту : Noocrat 19:21
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- Все понимают, что Навальному отказали бы в регистрации в любом случае, Новиков : ТелеБудка 18:52
- ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ. Подробности от корреспондента : ТелеБудка 18:52
- Навального не пустили на выборы в президенты РФ: он объявил забастовку избирателей (Видео) : IPnews 18:48
- ЕС и ОБСЕ не будут отправлять наблюдателей на выборы президента РФ в оккупированный Крым : УкропNews.com 18:45
- Потому что у кандидата отсутствует пассивное избирательное право, - ЦИК РФ об отказе Навальному в регистрации на президентские выборы : УкропNews.com 18:45
- Главного российского оппозиционера отказались регистрировать кандидатом в президенты : Hyser 18:43
- Навальный пообещал всероссийскую акцию протеста : Sharij.net 18:43
- Всю Россию охватит протест: Навальный готовит масштабный бунт : Politeka 18:40
- Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты РФ : Укринформ 18:32
- Навальный: "Объявляем забастовку избирателей" : Elise Journal 18:32