Media House 2017.12.25 19:07

В Российской Федерации (РФ) суд не признал обманом соглашение по турбинам немецкого концерна Siemens, оказавшимся в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщают российские СМИ. "Арбитражный суд Москвы не нашел доказательств обмана при заключении сделки концерна Siemens с российским "Технопромэкспорт" на поставку газовых турбин, которые оказались в Крыму", - говорится в сообщении. Согласно заключения суда, Siemens в судебном процессе против структур