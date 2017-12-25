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Суд РФ не признал обманом соглашение по турбинам Siemens в Крыму

Суд РФ не признал обманом соглашение по турбинам Siemens в Крыму (69)

Media House 2017.12.25 19:07
В Российской Федерации (РФ) суд не признал обманом соглашение по турбинам немецкого концерна Siemens, оказавшимся в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщают российские СМИ. "Арбитражный суд Москвы не нашел доказательств обмана при заключении сделки концерна Siemens с российским "Технопромэкспорт" на поставку газовых турбин, которые оказались в Крыму", - говорится в сообщении. Согласно заключения суда, Siemens в судебном процессе против структур
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2017.12.25 (69)

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