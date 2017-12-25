В Ватикане активистка обнажила грудь на фоне рождественских яслей - фото (71)

Новое Время 2017.12.25 12:40

Активистка протестовала против сексуального насилия В воскресенье, 24 декабря, за несколько часов до начала рождественской мессы в Ватикане активистка Femen оголила грудь на фоне яслей Иисуса Христа. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook. Как сообщается, таким образом ее члены высказали протест против сексуального насилия над женщинами и запрета абортов. Кроме того, в организации потребовали изменить отношение католической

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