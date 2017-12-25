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Мужчина, который въехал в штаб социал-демократов, оставил горючее под офисом партии Меркель

Мужчина, который въехал в штаб социал-демократов, оставил горючее под офисом партии Меркель (59)

Українські Новини 2017.12.25 16:15
Мужчина, который протаранил автомобилем офис Социал-демократической партии в Берлине в рождественскую ночь, перед этим оставил сумку возле офиса партии Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, в которой находились горючие вещества. Об этом сообщает издание Bild. Издание сообщает, что около 22:50 сторож офиса ХДС заметил подозрительного мужчину, который оставил у здания сумку и сообщил об этом в
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