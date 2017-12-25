5 стран из Восточной Европы уже предоставляют Украине летальное оружие, а теперь к ним добавятся и США (53)

УкропNews.com 2017.12.25 23:45

Пятерка восточноевропейских государств предоставляют в Украину смертоносное вооружение. Кроме того, в 2017 году поступила партия оружия из Америки. Такой информацией поделился начальник украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, передает "УКРОПНЬЮС", ссылаясь на "Радио Свобода". В ходе общения с журналистами он сообщил, что ВСУ в основном покупают аналоги советских боеприпасов, изготовление которых налажено в странах