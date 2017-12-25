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Фокус: Украина

5 стран из Восточной Европы уже предоставляют Украине летальное оружие, а теперь к ним добавятся и США (53)

УкропNews.com 2017.12.25 23:45
Пятерка восточноевропейских государств предоставляют в Украину смертоносное вооружение. Кроме того, в 2017 году поступила партия оружия из Америки. Такой информацией поделился начальник украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул, передает "УКРОПНЬЮС", ссылаясь на "Радио Свобода". В ходе общения с журналистами он сообщил, что ВСУ в основном покупают аналоги советских боеприпасов, изготовление которых налажено в странах
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