Порошенко поручил обеспечить медпомощью пленных после обмена (242)

NewsMir.info 2017.12.25 22:12

1110746 Президент Петр Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью пленных украинцев после их обмена, который запланирован на 27 декабря. Об этом вечером 25 декабря сообщили представитель президента в ТКГ в Минске по вопросам Донбасса, вице-спикер ВР Ирина Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По ее словам, такое поручение глава государства дал в ходе совещания, состоявшегося 25 декабря при участии главы СБУ Василия Грицака.