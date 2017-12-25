Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО запланирован на 27 декабря (209)

Фокус 2017.12.25 12:04

Украинские пленные в Донбассе / Фото: Интерфакс Обмен должен пройти по формуле "306 на 74" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, Александром Захарченко и Леонидом Пасечником. По итогам встречи патриарх Кирилл сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы, передает УНИАН. Обмен пленными должен произойти 27 декабря.