В Харькове взорвали авто экс-главы областной полиции (61)

Обозреватель 2017.12.25 12:10

В Харькове в понедельник, 25 декабря, утром во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. В результате происшествия никто не пострадал. Везут в Мариуполь или Харьков: появились новости о готовящемся обмене пленными

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