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В Харькове подорвали авто экс-замначальника полицейского главка (59)

Комментарии.UA 2017.12.25 12:02
В центре Харькова подорвали джип начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе В результате происшествия никто не пострадал Сегодня во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина, , сообщил источник в правоохранительных органах. Взрыв прогремел около 06:20 во дворе дома N15 по улице Культуры.
ХАРЬКОВ, ГРАНАТ, ГАРАЖ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ВЗРЫВЧАТКА, ВЗРЫВ, Черемухин, Харьков, Украина

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