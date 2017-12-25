В Харькове подорвали авто экс-замначальника полицейского главка (59)

Комментарии.UA 2017.12.25 12:02

В центре Харькова подорвали джип начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе В результате происшествия никто не пострадал Сегодня во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина, , сообщил источник в правоохранительных органах. Взрыв прогремел около 06:20 во дворе дома N15 по улице Культуры.