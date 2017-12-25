Убегая от вооруженного пьяного соседа киевлянин прыгнул в сугроб с 7-го этажа и выжил (73)

Политнавигатор 2017.12.25 20:27

В Деснянском районе Киева мужчина, убегая от вооруженного ножом пьяного соседа, находился в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул с 7-го этажа и выжил благодаря снежному заносу под домом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает корреспондент "ПолитНавигатора". "Предварительно установлено, что в течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку.