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ДТП в Одессе: пьяный на Peugeot пытался заехать в магазин, а после врезался в ВАЗ. ФОТО (59)

Автополигон 2017.12.25 22:14
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря, около 9:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской в г. Одесса. По предварительным данным, со слов очевидцев, водитель автомобиля Peugeot разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет, а после неудачной попытки продолжил движение по улице и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего покинул место ДТП.
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