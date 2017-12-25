ДТП в Одессе: пьяный на Peugeot пытался заехать в магазин, а после врезался в ВАЗ. ФОТО (59)

Автополигон 2017.12.25 22:14

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря, около 9:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской в г. Одесса. По предварительным данным, со слов очевидцев, водитель автомобиля Peugeot разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет, а после неудачной попытки продолжил движение по улице и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего покинул место ДТП.