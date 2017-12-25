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В Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек

В Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек (82)

УкропNews.com 2017.12.25 16:16
, 15 . . В Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе возле станции метро.Как сообщает "РИА Новости", представители экстренных служб заявили, что в результате ДТП погибли пять человек, еще 15 пострадали. Предварительно рассматриваются две версии аварии - автобус мог подрезать легковой автомобиль или у него отказали тормоза. В свою очередь, источник в правоохранительных органах утверждает, что
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