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Фокус: Украина

Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты

Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты (29)

Гордон 2017.12.25 23:35
Российская журналистка Ксения Собчак выступила против бойкота президентских выборов 2018 года, к которому призвал оппозиционер Алексей Навальный. По ее мнению, в агитации за бойкот "нет мобилизующего фактора". Собчак: Мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся Фото: ЕРА Журналистка Ксения Собчак, подавшая документы в Центризбирком РФ для регистрации кандидатом в президенты, предложила сотрудничество
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2017.12.26 (29)

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