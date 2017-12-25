Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты (29)

Гордон 2017.12.25 23:35

Российская журналистка Ксения Собчак выступила против бойкота президентских выборов 2018 года, к которому призвал оппозиционер Алексей Навальный. По ее мнению, в агитации за бойкот "нет мобилизующего фактора". Собчак: Мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся Фото: ЕРА Журналистка Ксения Собчак, подавшая документы в Центризбирком РФ для регистрации кандидатом в президенты, предложила сотрудничество