Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Газпром" требует от "Нафтогаза" штраф в 2 миллиона долларов за три дня просрочки

"Газпром" требует от "Нафтогаза" штраф в 2 миллиона долларов за три дня просрочки (95)

Begemot.media 2017.12.26 17:16
Российский газовый монополист "Газпром" подал заявление в арбитражный суд Стокгольма о взыскании с НАК "Нафтогаз Украина" 1,8 млн долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передает РИА-Новости. "Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа
ГАЗПРОМ, АРБИТРАЖ, ПРОСРОЧКА, СТОКГОЛЬМ, УКРАИНА, МЕДВЕДЕВ, Медведев, Витренко, Россия, Украина, Стокгольм
2017.12.26 (95)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017