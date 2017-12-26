"Газпром" требует от "Нафтогаза" штраф в 2 миллиона долларов за три дня просрочки (95)

Begemot.media 2017.12.26 17:16

Российский газовый монополист "Газпром" подал заявление в арбитражный суд Стокгольма о взыскании с НАК "Нафтогаз Украина" 1,8 млн долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, передает РИА-Новости. "Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа