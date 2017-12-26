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От тропического шторма на Филиппинах погибли 240 человек

От тропического шторма на Филиппинах погибли 240 человек (37)

From-UA.com 2017.12.26 08:34
Число погибших в результате тропического шторма на Филиппинах возросло до 240 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle. "На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао обнаружены тела 240 человек", - говорится в сообщении. В частности отмечено, что, по данным полиции, десятки тел были извлечены из реки, которая вышла из берегов. Напомним, что ранее сообщалось о 200 человек, погибших в результате шторма.
ФИЛИППИНЫ, ЧЕЛОВЕК, ТАЙФУН, ВЬЕТНАМ, ОПОЛЗЕНЬ, МИНДАНАО
2017.12.26 (37)

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