От тропического шторма на Филиппинах погибли 240 человек (37)

From-UA.com 2017.12.26 08:34

Число погибших в результате тропического шторма на Филиппинах возросло до 240 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle. "На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао обнаружены тела 240 человек", - говорится в сообщении. В частности отмечено, что, по данным полиции, десятки тел были извлечены из реки, которая вышла из берегов. Напомним, что ранее сообщалось о 200 человек, погибших в результате шторма.

ФИЛИППИНЫ, ЧЕЛОВЕК, ТАЙФУН, ВЬЕТНАМ, ОПОЛЗЕНЬ, МИНДАНАО