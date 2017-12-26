В Morgan Stanley допустили полное обесценивание биткоинов (36)

Капитал 2017.12.26 10:20

Стоимость биткоинов может упасть до нуля, в случае если его начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты Morgan Stanley. Об этом говорится в специальном аналитической записке компании по результатам исследования рынка криптовалют, пишет Business Insider. Причиной возможного падения курса биткоинов может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.