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Фокус: Украина

В Morgan Stanley допустили полное обесценивание биткоинов (36)

Капитал 2017.12.26 10:20
Стоимость биткоинов может упасть до нуля, в случае если его начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты Morgan Stanley. Об этом говорится в специальном аналитической записке компании по результатам исследования рынка криптовалют, пишет Business Insider. Причиной возможного падения курса биткоинов может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.
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2017.12.26 (36)

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