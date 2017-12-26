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Фокус: Украина

Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки

Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки (47)

Главред 2017.12.26 09:35
27 декабря домой могут вернуться 74 из 94 заложников и военнопленных, удерживаемых террористами на Донбассе. Большой обмен анонсирован на 27 декабря "В ожидании чуда", - с такой подписью уже второй год подряд постит в социальной сети одну и ту же свою фотографию Виктория Пантюшенко, жена танкиста Богдана Пантюшенко, попавшего в плен к боевикам в январе 2015 года под Донецким аэропортом.
ОБМЕН, ПЛЕННЫЙ, ДОНБАСС, ЗАЛОЖНИК, ПОДГРУППА, ОСВОБОЖДЕНИЕ, Геращенко, Захарченко, Порошенко, Медведчук, Украина, Россия, Минск
2017.12.26 (47)

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