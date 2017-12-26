Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки (47)

2017.12.26 (47)2017.12.25 (242) →
- Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко : Dialog.ua 11:32
- Топ-5 политических событий 2018 года для Украины : Днепр Час 11:29
- Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения : Черноморская телерадиокомпания 11:17
- Количество пленных на Донбассе возросло до 170 человек : Ирта-Fax 10:48
- Курсы восстановления навыков вождения в автошколе "Вираж" : Vkurse.net 10:46
- В России рассказали о планах по Донбассу на 2018 год : УкропNews.com 10:46
- Топ-5 политических событий 2018 года для Украины : Hyser 10:43
- Боевики удерживают в плену 170 украинцев : Informator.media 10:36
- РФ будет добиваться полного освобождения пленных в Донбассе, - Грызлов : Репортер.dn.ua 10:36
- В "ДНР" и "ЛНР" выросло количество украинских заложников : Realist.online 10:35
- Завтра боевики ОРДЛО передадут Украине 74 пленных : Восточный фарватер 10:34
- Василий Вовк: Интересно, почему из списков на обмен исчезла половина лиц : Vector News 10:16
- Геращенко: Освобожденные пленные пройдут реабилитацию в VIP-больницах : Informator.media 10:06
- Президент дал распоряжения относительно освобождения пленных, - Геращенко : Trust.UA 09:55
- Президент поручил приготовиться отправить освобожденных из плена украинцев на реабилитацию в лучшие больницы : Journalist.today 09:50
- Завтра должно состояться обмен украинских заложников : Украина Коммунальная 09:50
- Система госзакупок в Грузии: нарушения и рекомендации : Sputnik Грузия 09:48
- На Донбассе боевики удерживают в плену 170 украинцев - Ирина Геращенко : Центр журналистских расследований 09:48
- Выяснилось, чего хочет РФ на Донбассе : Слово і Діло 09:45
- Масштабное освобождение пленных: Порошенко пообещал помощь : Гуру.ua 09:42
- Обмен пленными: не все хотят возвращаться в ОРДЛО, но компромисс найден : Informator.media 09:36
- Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки : Главред 09:35
- "Никаких фамилий" - все подробности предстоящего обмена пленными с ОРДЛО : FaceNews 09:34
- Количество пленных на Донбассе возросло до 170 человек : ForUm 09:34
- В Омане разбился военный вертолет, есть погибший и раненые : SalamNews 08:42
- Обмен пленными: верить в успех не приходится - Павловский : Голос Столицы 08:42
- 27 декабря должно состояться освобождение 74 украинцев из плена : OstanniPodii.com 08:23
- Найдён компромисс - Ирина Геращенко об отказе десятков боевиков возвращаться в ОРДЛО (ВИДЕО) : Паноптикон 08:23
- Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью пленных после обмена : НикВести 08:14
- В Киеве заявили о готовности передать ЛДНР 306 пленных : Версии.com 08:03
- Геращенко: Боевики выдадут Украине менее половины удерживаемых пленных : QHA Крымские Новости 07:33
- Порошенко поручил оказать освобожденным пленным всю необходимую помощь, - Геращенко : Passage.com.ua 07:29
- Киев готов передать ополченцам 306 пленных : Times.com.ua 06:53
- Геращенко официально подтвердила, что 27 декабря состоится обмен заложниками : Arena.press 05:12
- Алла Вучкович: "Космические кадры" : Оружие России 05:12
- М.Ликсутов считает, что тарифы на парковку в 2018 г. менять не нужно : Агентство городских новостей "Москва" 03:06
- Порошенко поручил обеспечить медпомощью пленных после обмена, - Геращенко : Хвиля 03:06
- Постпред РФ в Минске рассказал о планах Кремля относительно Донбасса : Телеграф.com.ua 02:43
- Порошенко поручил обеспечить медпомощью пленных после обмена, - Геращенко : В Кулаке 02:06
- Грызлов рассказал о планах России относительно Донбасса на следующий год : Укринформ 02:02
- Ситуация в зоне АТО провокации боевиков на КПП и дата обмена пленными : ТелеБудка 01:52
- Обмен пленными: верить в успех не приходится - Павловский : РИА Новости Украина 01:37
- В РФ рассказали о планах в "Минске" на 2018 год : Vector News 01:17
- Порошенко поручил оказать освобожденным пленным всю необходимую помощь, - Геращенко : Arena.press 01:12
- Порошенко поручил обеспечить медпомощью пленных после обмена, - Геращенко : ДнепрCity.net 01:11
- Порошенко поручил оказать освобожденным пленным всю необходимую помощь, - Геращенко : Media House 01:07
- В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Александр Отраковский" : Интерфакс АВН 01:07
- РФ рассказала о планах по "Минским договоренностям" : Gazeta.ua 01:05
- Порошенко распорядился направить освобожденных пленных в элитные больницы : РИА Новости Украина 00:38
- В РФ рассказали о планах в "Минске" на 2018 год : Днепр Вечерний 00:29
- Конте: "Тренеры вешали передо мной морковку. Тот же метод использую и я" : Динамо Киев от Шурика 00:29
- Порошенко поручил оказать освобожденным пленным всю необходимую помощь, - Геращенко : РБК-Україна 00:12
- Масштабное освобождение пленных: Порошенко пообещал помощь : Сегодня.ua 00:12
- Россия останется в "минской группе" в 2018 году : Times.dn.ua 23:53
- Як відкрити та розвинути свій стартап? : ТелеБудка 23:52