Накануне большого обмена. Кто из пленных не попадает в первые списки (47)

Главред 2017.12.26 09:35

27 декабря домой могут вернуться 74 из 94 заложников и военнопленных, удерживаемых террористами на Донбассе. Большой обмен анонсирован на 27 декабря "В ожидании чуда", - с такой подписью уже второй год подряд постит в социальной сети одну и ту же свою фотографию Виктория Пантюшенко, жена танкиста Богдана Пантюшенко, попавшего в плен к боевикам в январе 2015 года под Донецким аэропортом.