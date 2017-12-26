В Одессе пьяный водитель пытался заехать на машине в супермаркет (17)

Iнше ТВ 2017.12.26 10:47

В Одессе водитель автомобиля Peugeot нарушил правила и столкнулся с автомобилем Жигули, после чего разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессе, передает ЛИГА. Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения. На 26-летнего мужчины составили протоколы за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, управление в состоянии опьянения, оставление места дорожно-транспортного