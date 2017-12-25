ДТП с автобусом в Москве: есть жертвы (ФОТО) (50)

SiteUA 2017.12.25 22:55

В результате аварии погибли не пять, а четыре человека. Сегодня в Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". Автобус, ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице. Среди вероятных причин аварии - неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается. Водитель автобуса задержан.