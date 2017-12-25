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ДТП с автобусом в Москве: есть жертвы (ФОТО)

ДТП с автобусом в Москве: есть жертвы (ФОТО) (50)

SiteUA 2017.12.25 22:55
В результате аварии погибли не пять, а четыре человека. Сегодня в Москве рейсовый автобус протаранил толпу людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". Автобус, ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице. Среди вероятных причин аварии - неисправность транспортного средства. Версия умышленного наезда не рассматривается. Водитель автобуса задержан.
АВТОБУС, ПЕРЕХОД, МОСКВА, БУЛЬВАР, ТРОТУАР, ВОДИТЕЛЬ, Москва, Россия
2017.12.26 (50)

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