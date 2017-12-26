ДТП под Киевом: опубликовали видео погони за нарушителями (56)

КиевПравда 2017.12.26 11:37

Сегодня в 11:10 В городе Вишневое, под Киевом, двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области, пишет КиевПравда. Разъяренная толпа свидетелей чуть не совершил самосуд. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.