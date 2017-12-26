ДТП под Киевом: опубликовали видео погони за нарушителями (56)

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- ДТП под Киевом: опубликовали видео погони за нарушителями : КиевПравда 11:37
- Грузины "под кайфом" на тротуаре снесли школьницу и женщину с коляской : Без Табу 11:17
- Люди хотели линчевать: гонщики под наркотиками сбили мать с детьми : Znaj.ua 11:17
- В Киевской области двое грузин сбили мать с двумя детьми. Фото : РепортерUA 11:12
- Двое граждан Грузии под действием наркотиков сбили в Киевской области на тротуаре трех человек : КиевВласть.com.ua 10:52
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- Под Киевом водитель сбил женщину с детьми, пытаясь уйти от полиции : Соцпортал 10:45
- Под Киевом автомобиль с грузинами-наркоманами сбил на тротуаре женщину с детьми : Полиграф 10:33
- Под Киевом толпа пыталась линчевать двух грузин-наркоманов, сбивших мать с двумя детьми : Багнет 10:31
- Под Киевом грузины-наркоманы сбили женщину с ребенком и школьницу : Досье 10:28
- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми: фото : Vector News 10:17
- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми: фото : "Наша газета" (Луганск) 10:09
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- В Киеве фура протаранила два легковых автомобиля : Bigmir)net Новости 10:09
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- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми : Коментарі:Київ 10:07
- ДТП под Киевом: В сети появилось видео погони за авто с иностранными номерами : DsNews 10:03
- Жуткое ДТП под Киевом: в сеть попало видео погони за машиной иностранцев : Апостроф 09:45
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- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми: фото : Bigmir)net Новости 09:39
- Появилось видео, как под Киевом полицейские били преступников, сбивших маму с коляской : Bigmir)net Новости 09:39
- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми: фото : ЛІГАБізнесІнформ 09:37
- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми : "Наша газета" (Луганск) 09:09
- Под Киевом грузины-наркоманы сбили женщину с двумя маленькими детьми : Аргументы и Факты Украина 09:08
- На Киевщине авто, пытаясь уйти от погони, сбило женщину с коляской : Комментарии.UA 09:02
- Под Киевом автомобиль с наркоманами сбил на тротуаре женщину с детьми : LikeNews 08:58
- В Киевской области водитель под наркотиками сбил на тротуаре женщину с ребенком - полиция : Гордон 08:35
- Под Киевом автомобиль с наркоманами сбил на тротуаре женщину с детьми : Главное 08:35
- На Киевщине водитель, пытаясь скрыться от полиции, выехал на тротуар и сбил пешеходов (фото) : Факты и комментарии 08:34
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- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми : Vector News 08:16
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- Под Киевом автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- На Киевщине водитель под наркотиками сбил женщину с детьми, пытаясь уйти от полиции : DsNews 08:03
- Под Киевом водитель-иностранец сбил 3 пешеходов, убегая от полиции : Passage.com.ua 07:29
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- Под Киевом водитель-наркоман сбил на тротуаре женщину с коляской и 11-летнюю девочку : Новости N 07:15
- В Вишневом водитель под наркотиками на автомобиле сбил на тротуаре женщину и 11-летнюю девочку : УкропNews.com 06:45
- Под Киевом водитель-наркоман сбил мать с двумя детьми : Слово і Діло 06:44
- В Вишневом водитель под наркотиками на автомобиле сбил на тротуаре женщину и 11-летнюю девочку : УНИАН 06:32
- В Киеве произошло масштабное ДТП с участием фуры и двух авто : Сегодня.ua 04:42
- Под Киевом грузины "под кайфом" сбили на тротуаре женщину с двумя детьми : Украина криминальная 03:02
- Под Киевом двое грузин сбили мать с двумя детьми : Вибори в Україні та світі 02:46
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- ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми : РИА Новости Украина 01:37
- Водитель-иностранец, находясь под действием наркотиков, сбил маму с двумя детьми в Вишневом Киевской области. ФОТО : УкропNews.com 01:15
- Под Киевом водитель-иностранец сбил 3 пешеходов, убегая от полиции : Media House 01:07
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