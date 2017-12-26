В Одессе музей Холокоста и бывшую синагогу изрисовали антисемитскими надписями (33)

LB.ua 2017.12.26 10:37

В полиции инцидент пока официально не комментируют. В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой. Об этом пишет местное издание "Таймер". В частности, от действий хулиганов пострадало здание областного архива, которое раньше было синагогой и которое планируют передать еврейской общине. Фото: timer-odessa.net Также оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на улице