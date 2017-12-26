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Фокус: Украина

Телеком-монополия Рината Ахметова открещивается от устроенного во Львове на праздник кипиша (62)

Укрудпром 2017.12.26 11:45
ПАО "Укртелеком" заявляет о непричастности к срабатыванию сирен оповещения во Львове 25 декабря и подчеркивает, что лишь обеспечивает связь сирен с центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА, говорится в сообщении компании. В ПАО подчеркивают, что оборудование экстренного оповещения принадлежит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а "Укртелеком" обеспечивает только связь сирен с центром управления и поддержание
ЛЬВОВ, СИРЕНА, ОПОВЕЩЕНИЕ, АППАРАТУРА, СБОЙ, ВКЛЮЧЕНИЕ, Зинкевич, Львов, Украина
2017.12.26 (62)

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