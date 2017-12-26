Телеком-монополия Рината Ахметова открещивается от устроенного во Львове на праздник кипиша (62)

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- Правоохранители отреагировали на безосновательное включение тревожных сирен во Львове : УкропNews.com 11:46
- Во Львове внезапно по городу сработали тревожные сирены. Никто не знает причину : Страна.ua 11:46
- Телеком-монополия Рината Ахметова открещивается от устроенного во Львове на праздник кипиша : Укрудпром 11:45
- Во Львове неожиданно сработали сирены тревоги : Голос Столицы 11:42
- Правоохранители отреагировали на безосновательное включение тревожных сирен во Львове : УНИАН 11:32
- Сирены во Львове: "Укртелеком" опровергает свою причастность к событию : Data.ua 11:32
- Маршрут No65 в Сумах в первый день своей работы изменил схему движения : Данкор онлайн 11:32
- Сирены во Львове: "Укртелеком" опровергает свою причастность к событию : Телеканал новин "24" 11:30
- "Укртелеком": несанкционированного доступа к сиренам во Львове не было : Українські національні новини 11:17
- "Укртелеком": несанкционированного доступа к сиренам во Львове не было : ПрессОрг24 11:16
- "Укртелеком": несанкционированного доступа к сиренам во Львове не было : NewsMir.info 11:13
- "Укртелеком" заявляет о непричастности к срабатыванию сирен оповещения во Львове 25 декабря : Интерфакс-Україна 11:06
- Во Львове из-за сбоя в системе сработали сирены : ТВі 10:58
- Рождественские праздники во Львове прошли под звук сирен : UA.news 10:44
- В Львовском горсовете объяснили, почему в городе сработали сирены тревоги : Аргументы и Факты Украина 10:08
- Во Львове без вмешательства человека оповестили о чрезвычайной ситуации : RUpor.info 09:42
- Львовян напугал сигнал оповещения, звучавший по всему городу : Факты и комментарии 09:34
- Во Львове включились сирены тревоги : the Экономист 09:30
- Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения : DailyUA 09:24
- Во Львове вечером 25 декабря, сработали тревожные сирены : Аргумент 09:12
- Во Львове из-за сбоя в системе сработали сирены тревоги : LB.ua 09:07
- За неделю на пожарах в Украине погибли 46 человек, на воде - семь : ГолосUA 09:05
- Во Львове сработали сирены тревоги : ГолосUA 09:05
- Жителей Львова напугал внезапный гул сирены : Апостроф 09:00
- Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения : Sharij.net 08:43
- Во Львове ночью сирены всполошили весь город : РИА Мелитополь 08:37
- Во Львове ночью сирены подняли на ноги весь город : ReplyUA.net 08:36
- Во Львове из-за сбоя включились сирены : #Буквы 08:19
- По всему Львову внезапно сработала сирена : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Ночью во Львове сработали сирены тревоги: что случилось : ProUA.com.ua 07:39
- Во Львове из-за сбоя системы сработали сирены оповещения : Passage.com.ua 07:29
- Весь Львов на ушах: что случилось : Politeka 07:10
- Ночью во Львове сработали сирены тревоги : ICTV Факти 07:06
- Во Львове случайно включили тревожную сирену : DsNews 06:33
- Львовян удивили сирены оповещения о тревоге : OstanniPodii.com 06:23
- Во Львове сработали сирены тревоги | FaceNews.ua: новости Украины : NewsMir.info 04:12
- Во всем Львове из-за сбоя системы прозвучали сирены : УкропNews.com 03:46
- Во Львове из-за сбоя системы сработали сирены оповещения : Vector News 03:17
- Во всем Львове из-за сбоя системы прозвучали сирены : УНИАН 03:17
- Во Львове несанкционированно включились сирены оповещения : Гордон 02:35
- Во Львове ночью сирены всполошили весь город : InfoResist.org 02:31
- Во Львове прозвучали сирены, власть заявляет о несанкционированном запуске : ТСН.ua 02:14
- По всему Львову внезапно "завыли" сирены : АСН.in.ua 02:12
- Во Львове по всеми городу неожиданно сработали сирены : Arena.press 02:12
- Во Львове из-за сбоя системы сработали сирены оповещения : Arena.press 02:12
- Во Львове сработали сирены тревоги : Bigmir)net Новости 02:09
- Во Львове по всеми городу неожиданно сработали сирены : 112.ua 02:02
- По всему Львову сработали сирены: мэрия анонсировала расследование инцидента : Вести.ua 01:46
- Во Львове сработали сирены тревоги : Корреспондент.net 01:46
- Во Львове сработали тревожные сирены : Сегодня.ua 01:42
- Во Львове из-за сбоя системы сработали сирены оповещения : РБК-Україна 01:41
- Во Львове из-за сбоя в системе сработали сирены тревоги : Укринформ 01:32