Телеком-монополия Рината Ахметова открещивается от устроенного во Львове на праздник кипиша (62)

Укрудпром 2017.12.26 11:45

ПАО "Укртелеком" заявляет о непричастности к срабатыванию сирен оповещения во Львове 25 декабря и подчеркивает, что лишь обеспечивает связь сирен с центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА, говорится в сообщении компании. В ПАО подчеркивают, что оборудование экстренного оповещения принадлежит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а "Укртелеком" обеспечивает только связь сирен с центром управления и поддержание