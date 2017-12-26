Западные СМИ узнали, как ГРУ России пыталось очернить Майдан с помощью соцсетей (70)

Kordon.com.ua 2017.12.26 11:54

Российское ведомство в созданных им аккаунтах распространяло негативные комментарии о ситуации в Украине, сообщила американская газета. В Украине в феврале 2014 года, когда стало очевидно падение режима уже бывшего президента Виктора Януковича, Главное разведывательное управление России запустило кампанию по дискредитации участников Майдана и новой власти. ГРУ создало более 30 украинских групп в соцсетях, в том числе некоторые из