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Западные СМИ узнали, как ГРУ России пыталось очернить Майдан с помощью соцсетей

Западные СМИ узнали, как ГРУ России пыталось очернить Майдан с помощью соцсетей (70)

Kordon.com.ua 2017.12.26 11:54
Российское ведомство в созданных им аккаунтах распространяло негативные комментарии о ситуации в Украине, сообщила американская газета. В Украине в феврале 2014 года, когда стало очевидно падение режима уже бывшего президента Виктора Януковича, Главное разведывательное управление России запустило кампанию по дискредитации участников Майдана и новой власти. ГРУ создало более 30 украинских групп в соцсетях, в том числе некоторые из
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