Глава МИД ФРГ: Турция и Украина в ближайшие годы не станут членами ЕС (127)

ForPost 2017.12.26 11:43

Украина и Турция в ближайшем будущем не смогут войти в состав Европейского союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - приводит ТАСС слова главы МИД ФРГ. Вместе с тем Габриэль поддерживает поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими государствами.