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Глава МИД ФРГ: Турция и Украина в ближайшие годы не станут членами ЕС

Глава МИД ФРГ: Турция и Украина в ближайшие годы не станут членами ЕС (127)

ForPost 2017.12.26 11:43
Украина и Турция в ближайшем будущем не смогут войти в состав Европейского союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - приводит ТАСС слова главы МИД ФРГ. Вместе с тем Габриэль поддерживает поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими государствами.
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