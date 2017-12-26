Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море (56)

Комсомольская Правда в Украине 2017.12.26 06:46

Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море. Фото: REUTERS 23 декабря HMS St Albans призвали выйти в море и следить за "Адмиралом Горшковым", пока он проходит вблизи территориальных вод Великобритании. Британский фрегат HMS St Albans сопровождает российский военный корабль "Адмирал Горшков", который идет через Северное море вблизи британских вод. Об этом сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании, в России