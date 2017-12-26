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Фокус: Украина

Пока украинцы отдыхали, на АЗС ценники меняли: Средняя стоимость топлива на вторник (56)

Экономические известия 2017.12.26 08:33
Литр бензина А-95 стоит 28,64 гривны. На украинских АЗС в течение последних трех выходных подорожали бензин и дизтопливо.
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