Пока украинцы отдыхали, на АЗС ценники меняли: Средняя стоимость топлива на вторник (56)

Экономические известия 2017.12.26 08:33
Литр бензина А-95 стоит 28,64 гривны.
На украинских АЗС в течение последних трех выходных подорожали бензин и
дизтопливо.
ЗАПЧАСТИ, ИРАК, ДЕНЬГИ, КОРРУПЦИЯ, ДОЧЬ, ОТЧЕТ, Енин
, Aragon International Petroleum
, ABN AMRO
, Укрспецэкспорта
, Paramount General Trading
, Wells Fargo
, ОАЭ
, Киев
, Ирак
, Индия
, Украина
, США
, Россия
, Нидерланды
, Вашингтон
- НАБУ уличило "Укроборонпром" в масштабных коррупционных схемах : Times.com.ua 11:53
- НАБУ расследует манипуляции с контрактами Укроборонпрома : Business Information Network 11:31
- НАБУ выявило коррупцию в Укроборонпроме, - Foreign Policy : Prioritet.org 11:31
- НАБУ расследует многомиллионную коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : Kyiv.osp-ua.info 11:23
- В "Укроборонпроме" процветает коррупция - СМИ : UA.news 11:14
- НАБУ увидело коррупцию в "Укроборонпроме" : НикВести 11:14
- НАБУ выявило коррупцию в Укроборонпроме, - Foreign Policy : Антикор.com.ua 11:11
- Foreign Policy: НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" : Украинский выбор 11:09
- НАБУ расследует махинации с контрактами "Укроборонпрома", - СМИ : Экономические известия 11:03
- НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме" : Украина криминальная 11:02
- НАБУ выявило в "Укроборонпроме" коррупцию в поставках запчастей для Ирака - СМИ : УкропNews.com 10:45
- У Чернігові відбувся дитячий пісенний конкурс "Яскраві діти України" : ProCn 10:37
- НАБУ расследует коррупцию в Укроборонпроме : Контракты.ua 10:37
- НАБУ расследует манипуляции с контрактами Укроборонпрома : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- НАБУ начало проверку коррупции в "Укроборонпроме" : ReplyUA.net 10:36
- НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" : Комментарии.UA 10:32
- Foreign Policy узнало о расследовании НАБУ коррупции в "Укроборонпроме" : Апостроф. Экономика 10:31
- НАБУ занялось коррупцией в "Укроборонпроме" : InfoResist.org 10:31
- Антикоррупционное бюро обнаружило воровство в "Укроборонпроме" : Fin.org.ua 10:30
- НАБУ расследует махинации с контрактами в "Укроборонпроме" : Досье 10:28
- НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" : ОРД 10:22
- НАБУ выявило в "Укроборонпроме" коррупцию в поставках запчастей для Ирака - СМИ : Зеркало недели. Украина 10:17
- Антикоррупционное бюро обнаружило воровство в "Укроборонпроме" : Укрудпром 10:15
- СМИ: КНДР готовится запустить новый искуственный спутник Земли : Главные Новости Ульяновска 10:12
- НАБУ расследует коррупцию в Укроборонпроме, - СМИ : Arena.press 10:12
- НАБУ увидело коррупцию в Укроборонпроме - Foreign Policy : ДнепрCity.net 10:11
- НАБУ расследует хищения в "Укроборонпроме" - СМИ : Антикор.com.ua 10:11
- Ученые выяснили, что супружеские пары живут счастливее, чем одиночки : Амител 10:10
- Две дочери, $39 млн и ОАЭ: разоблачена схема Укроборонпрома : Politeka 10:10
- Масштабная коррупция в "Укроборонпроме" - НАБУ начало расследование : Незалежний Аудитор 10:08
- НАБУ выявило коррупцию в Укроборонпроме, - Foreign Policy : 7 днів Ужгородськi 10:06
- НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : Четверта Влада 10:05
- НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" : УП: Економічна правда 10:03
- Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ начало расследование : ТВі 09:57
- На 16 федеральных трассах обеспечено 100-процентное покрытие мобильной связью : IKSmedia.ru 09:46
- НАБУ расследует многомиллионную коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : Страна.ua 09:46
- НАБУ уличило "Укроборонпром" в коррупции - Foreign Policy : Обозреватель 09:40
- НАБУ занялось коррупцией в "Укроборонпромі" - СМИ : Realist.online 09:35
- НАБУ расследует коррупцию в Укроборонпроме, - СМИ : Фокус 09:34
- НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : DailyUA 09:24
- НАБУ расследует коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : Гордон 09:06
- НАБУ обнаружило коррупцию в "Укроборонпроме" - СМИ : Соцпортал 08:45
- НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме",-СМИ : Українські Новини 08:45
- НАБУ взялось расследовать коррупцию в "Укроборонпроме" : Uapress.info 08:45
- ГРУ провела масштабну операцію проти України у 2014 році - ЗМІ : UA.news 08:44
- В НАБУ рассказали о коррупции в "Укроборонпроме" - СМИ : Слово і Діло 08:44
- НАБУ расследует хищения в "Укроборонпроме" - СМИ : UA1.com.ua 08:44
- Психолог про Путіна: в його мові жестів - чоловіча завзятість : Gazeta.ua 08:35
- НАБУ расследует дополнительные факты коррупции в "Укроборонпроме" - СМИ : ГолосUA 08:35
- НАБУ заподозрило Укроборонпром в коррупции. В концерне говорят, что это пропаганда в войне с Россией, - СМИ : Еспресо TV 08:34
- СМИ: НАБУ знает о коррупции в Укроборонпроме : QHA Крымские Новости 08:33
- НАБУ расследует коррупцию в Укроборонпроме, - СМИ : DsNews 08:33
- Пока украинцы отдыхали, на АЗС ценники меняли: Средняя стоимость топлива на вторник : Экономические известия 08:33
- НАБУ раскрыло коррупцию в "Укроборонпроме", у Порошенко отрицают : Elise Journal 08:32
- Чиновники "Укроборонпрома" закупили деталей на 6 миллионов долларов сами у себя : Без Табу 08:17
- НАБУ подозревает в коррупции Укроборонпром : Ведомости-Украина 08:16
- СМИ: НАБУ увидело коррупцию в "Укроборонпроме" : АСН.in.ua 08:13