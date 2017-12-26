Во Львове неизвестные разбили витрины Сбербанка России - фото (53)

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- Во Львове неизвестные разбили витрины Сбербанка России - фото : Новое Время 10:10
- Во Львове неизвестные разбили стекла в Сбербанке : Bigmir)net Новости 10:09
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- Во Львове разгромили отделение "Сбербанка России" : Комментарии.UA 10:02
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- Во Львове неизвестные побили окна в отделении Сбербанка : Українські національні новини 09:47
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- Во Львове разрисовали краской и выбили стекла в отделении "Сбербанка" (ФОТО) : ГолосUA 09:35
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