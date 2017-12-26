Во Львове неизвестные разбили витрины Сбербанка России - фото (53)

Новое Время 2017.12.26 10:10

Фото: Igor Zinkevych/Facebook На стене банка неизвестные оставили надпись "выметайтесь" В ночь на понедельник, 26 декабря, неизвестные разбили во Львове витрины Сбербанка России на улице Городецкой. Об этом у себя в Facebook сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич, опубликовав соответствующие фото. "На фасаде здания надпись красной краской "выметайтесь", - отметил он. При этом отмечается, что проникновения внутрь помещения не было.