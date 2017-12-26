Российские силовики после обыска в оккупированном Симферополе забрали с собой женщину (53)

УНИАН 2017.12.26 11:32

Общество Женщина, вероятно, хозяйка одного из домов села в один из автомобилей "Газель" без применения силы со стороны российских силовиков. Обыски проводятся в двух домах \ Facebook/Крымская солид\ арность В оккупированном Симферополе российские силовики 26 декабря после обыска, который прошел на улице Дарвина, забрали с собой женщину, сообщает Крым.Реалии. Читайте такжеРоссийские силовики проводят обыски на двух улицах в