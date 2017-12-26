Дерзкое ограбление: из киевского магазина вынесли 50 самых дорогих шуб (123)

ReplyUA.net 2017.12.26 15:36

Во вторник, 26 декабря, в одном из самых дорогих столичных магазинов Rapsodi, который находится на Крещатике, произошло дерзкое ограбление. Как информирует replyua.net со ссылкой на "Информатор", неизвестные похитили из магазина более сорока шуб, причем воры брали только самые дорогие меховые изделия. Грабителям понадобилось всего несколько минут, чтобы вынести самые ценные меха: после срабатывания сигнализации прошло всего четыре минуты, прежде